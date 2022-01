Green pass, Viminale: il 31 dicembre 179 multe e 78 attività sanzionate (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono state 179 le sanzioni emesse dalle forze dell'ordine per il mancato rispetto del Green pass nella giornata del 31 dicembre. Lo ha reso noto il Viminale. I controlli hanno riguardato 83.988 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono state 179 le sanzioni emesse dalle forze dell'ordine per il mancato rispetto delnella giornata del 31. Lo ha reso noto il. I controlli hanno riguardato 83.988 ...

Advertising

borghi_claudio : La faccio semplice e poi spengo il telefono. Il green pass doveva servire a contenere i contagi. Se prendo misure E… - sbonaccini : Serve subito Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Punto. - borghi_claudio : Il green pass per il lavoro che avrebbe dovuto diminuire i duemila contagi dal giorno della sua introduzione ad ogg… - hiboss_hiboss : RT @giulianol: @dottorbarbieri Ovviamente per 'non vaccinati' intende anche coloro cui sta scadendo il green pass e, soprattutto, coloro cu… - Schalflj : RT @byoblu: Risulta sempre più evidente che il #SuperGreenPass non sia una misura sanitaria bensì politica. E ne sono consapevoli alcuni pr… -