Francia, mascherine obbligatorie anche per i bimbi dai 6 anni in su e divieto di vendita e consumo di bevande sui trasporti (Di sabato 1 gennaio 2022) Lo stabilisce un decreto pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale d'oltralpe. La misura - riportano i siti francesi - scatterà da lunedì 3 gennaio e riguarderà i trasporti pubblici, i luoghi aperti ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 1 gennaio 2022) Lo stabilisce un decreto pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale d'oltralpe. La misura - riportano i siti francesi - scatterà da lunedì 3 gennaio e riguarderà ipubblici, i luoghi aperti ...

Advertising

GiovaQuez : In Francia indossare mascherine sarà obbligatorio in vari luoghi pubblici da lunedì per chiunque abbia più di 6 anni d'età #COVID19 - Adnkronos : #Covid oggi Francia, obbligo #mascherine dai 6 anni. - TeoloMassimo : RT @ilmessaggeroit: Francia, mascherine obbligatorie anche per i bimbi dai 6 anni in su e divieto di vendita e consumo di bevande sui trasp… - Gazzettino : Francia, mascherine obbligatorie anche per i bimbi dai 6 anni in su e divieto di vendita e consumo di bevande sui t… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Francia, mascherine obbligatorie anche per i bimbi dai 6 anni in su e divieto di vendita e consumo di bevande sui trasp… -