Covid oggi Russia | 19 751 contagi e 847 morti

Advertising

borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - logosholding : RT @Lantidiplomatic: Al contrario dell'Italia che ha umiliato e umilia ancora oggi la memoria del dott. De Donno. 'Kovid-Globulin'. In R… - StefanoPonzi : RT @def87_v: Nei primi anni del 900 la tubercolosi uccideva 600 mila persone l’anno. Furono creati 61 ospedali tra cui lo Spallanzani a Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

...ufficiale approfondimento, Omicron maggioritaria in Francia. Crescono contagi in Uk Come riportato sulla stampa francese, diversamente dalle altre misure contenute nel decreto pubblicato...Mosca, 1 gen. - Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Russia 19.751 contagi e 847 morti per il- 19. La maggior parte dei nuovi contagi si sono verificati a Mosca (2.472), San Pietroburgo (1.534) e nella provincia di Mosca (1.271). Secondo dati al 24 dicembre, sono oltre 73 milioni i ...Roberta Aprile effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid-19. L’esame ha dato esito negativo, la giocatrice è pertanto guarita e non più sottoposta al regime di isolamento ...Rodolico - San Marco" guidata da Gaetano Sirna. Nel reparto, dove già da due anni si assistono le donne affette da Covid, ieri sera, vigilia di Capodanno, tra le ore 20 e le 21.30, ci sono stati tre ...