Capodanno | feriti e incendi nonostante i divieti a Napoli

Advertising

Agenzia_Ansa : Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. Un 40enne a Tara… - Open_gol : A mezzanotte il cielo illuminato a giorno dalle luci dei fuochi d’artificio. Otto feriti: un uomo colpito da una pa… - SkyTG24 : Botti Capodanno, #Salerno: 3 feriti. A fuoco tenda, incendio in palazzo - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Capodanno a Salerno, tre feriti: ustionato anche bambino di 21 mesi - INGFiore2 : Botti di Capodanno: feriti gravi a Taranto e Ascoli, neonato ustionato a Sarno. #StanotteaNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno feriti

È di quattordiciin totale , al momento, il bilancio complessivo della notte diin Campania . Dati in netta flessione rispetto a quelli degli anni scorsi. Novesi registrano ...Cinque i: uno per un petardo, tre per traumi e due per un'aggressione. . 1 gennaio 2022(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - Soddisfazione degli organizzatori che parlano di boom di ascolti per il concerto del Capodanno 2022 "Passione Live", trasmesso in diretta streaming, dal Maschio Angioino su ...Incendio nella notte di Capodanno a Bergamo, un'auto è stata avvolta dalle fiamme a Pontirolo, in via Donatori Del Sangue ...