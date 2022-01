Capodanno 2022, “morti almeno 400 tra cani e gatti per i botti” (Di sabato 1 gennaio 2022) Secondo i primi dati diffusi dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, nella notte di san Silvestro sono almeno 400 tra cani e gatti morti e centinaia quelli scappati di cui non si conosce la sorte. “Si tratta di un dato peggiore rispetto a quello dello scorso anno – sottolinea Aidaa – Anche se – fanno sapere gli animalisti – si tratta di un dato provvisorio. Le regioni con il maggior numero di animali deceduti sarebbero la Calabria e la Sicilia, seguiti da Lombardia e Campania”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) Secondo i primi dati diffusi dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, nella notte di san Silvestro sono400 trae centinaia quelli scappati di cui non si conosce la sorte. “Si tratta di un dato peggiore rispetto a quello dello scorso anno – sottolinea Aidaa – Anche se – fanno sapere gli animalisti – si tratta di un dato provvisorio. Le regioni con il maggior numero di animali deceduti sarebbero la Calabria e la Sicilia, seguiti da Lombardia e Campania”. L'articolo proviene da Italia Sera.

