ATP Cup 2022, l'Italia debutta con l'Australia. Jannik Sinner e Matteo Berrettini si testano dopo la preparazione invernale (Di sabato 1 gennaio 2022) Il conto alla rovescia è terminato. A Sydney (Australia) l'ATP Cup ha preso il via nel giorno di Capodanno. Sedici squadre nazionali presenti e con un obiettivo ben chiaro: la vittoria. Ai nastri di partenza ci sarà anche l'Italia. La selezione guidata dal capitano non giocatore Vincenzo Santopadre è stata inserita nel Gruppo B con Russia, Francia e Australia. Il 2 gennaio, a partire dalle 07.30 italiane, sarà la sfida contro i padroni di casa a dare il via alle danze in casa azzurra. Una competizione in cui la formazione si presenta come una delle migliori. Matteo Berrettini (n.7 del mondo), Jannik Sinner (n.10 ATP), Lorenzo Sonego (n.27 del ranking), Fabio Fognini (n.37 del mondo) e Simone Bolelli (n.25 nella classifica mondiale del doppio) sono tennisti che hanno dimostrato di valere non ...

