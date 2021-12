Venom e The Amazing Spider-Man esistono nello stesso universo secondo una teoria dei fan (Di venerdì 31 dicembre 2021) secondo la teoria articolata da un utente Reddit, Venom e The Amazing Spider-Man esisterebbero nello stesso universo. A Andrew Garfield potrebbe essere un'altra opportunità per indossare il costume di Spider-Man in un sequel di Venom? secondo una teoria ciò sarebbe possibile in virtù del fatto che Venom e The Amazing Spider-Man esisterebbero nello stesso universo. Per chi non lo sapesse, la connessione di Venom con l'universo di Spider-Man è stata alquanto dubbia fin dall'inizio. Nei fumetti, la sua origine è legata a un evento Marvel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 dicembre 2021)laarticolata da un utente Reddit,e The-Man esisterebbero. A Andrew Garfield potrebbe essere un'altra opportunità per indossare il costume di-Man in un sequel diunaciò sarebbe possibile in virtù del fatto chee The-Man esisterebbero. Per chi non lo sapesse, la connessione dicon l'di-Man è stata alquanto dubbia fin dall'inizio. Nei fumetti, la sua origine è legata a un evento Marvel ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Venom e The Amazing Spider-Man esistono nello stesso universo secondo una teoria dei fan… - DemonWolfZylura : I am the Ultimate Venom uwu - librasloki : lo sta facendo tutta la mia tl quindi ecco qui 1. No Way Home 2. WandaVision 3. Black Widow 4. Hawkeye 5. Veno… - lithevns : @profiloemo FILM BONUS DA VEDERE ASSOLUTAMENTE: ?•Morbius (21 gennaio 2022) ?•Spider-Man ?•Spider-Man 2 ?•Spi… - pbarnes00 : guardando #underthesilverlake, abbastanza inquietante ma mi sono appena resa conto che c'è l'attore che ha fatto ve… -