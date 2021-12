Una voce per l’Agro di scena a Pagani (Di venerdì 31 dicembre 2021) A chiusura del cartellone natalizio 2021/22, giovedì 06 Gennaio, alle ore 19,00, al Teatro Sant’Alfonso Maria De Liguori in Pagani(SA), si svolgerà la finale della terza edizione del concorso canoro “Una voce per l’Agro”. Evento fortemente voluto nonché promosso dall’assessorato alla cultura e spettacolo del Comune di Pagani, rappresentato dalla dr.ssa Valentina Oliva. Saranno 24 i cantanti già selezionati on line, provenienti dalle accademie di canto di tutta Italia che si esibiranno in questo contest che è arrivato già alla terza edizione. Saranno presenti: Bisogno Denise, Caianiello Daniele, Catucci Perla, Fossile Dorotea, Romano Luca, Mazzamuto Marika, Minucci Chiara, Rispoli Raffaella Antonia, Patella Simona, Visciano Agnese, Elefante Riccardo, Pisacane Francesco, Viscardi Eva, Di Cunzolo Sharon, Martinelli Paola, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 31 dicembre 2021) A chiusura del cartellone natalizio 2021/22, giovedì 06 Gennaio, alle ore 19,00, al Teatro Sant’Alfonso Maria De Liguori in(SA), si svolgerà la finale della terza edizione del concorso canoro “Unaper”. Evento fortemente voluto nonché promosso dall’assessorato alla cultura e spettacolo del Comune di, rappresentato dalla dr.ssa Valentina Oliva. Saranno 24 i cantanti già selezionati on line, provenienti dalle accademie di canto di tutta Italia che si esibiranno in questo contest che è arrivato già alla terza edizione. Saranno presenti: Bisogno Denise, Caianiello Daniele, Catucci Perla, Fossile Dorotea, Romano Luca, Mazzamuto Marika, Minucci Chiara, Rispoli Raffaella Antonia, Patella Simona, Visciano Agnese, Elefante Riccardo, Pisacane Francesco, Viscardi Eva, Di Cunzolo Sharon, Martinelli Paola, ...

