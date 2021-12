Tra gas e rinnovabili, serve un approccio di realtà per la transizione energetica (Di venerdì 31 dicembre 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lo aveva detto (e twittato) già nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo del 22 ottobre: “Abbiamo bisogno di più rinnovabili. Sono più economiche, carbon-free e prodotte in casa. Abbiamo anche bisogno di una fonte stabile, il nucleare e, durante la transizione, del gas”. In questo modo, l’ex ministra tedesca della Difesa apriva, come richiesto da numerosi Paesi Ue, grandi e piccoli, all’inclusione nella tassonomia europea delle attività sostenibili del nucleare e del gas, un tema che sarà presto definito in sede europea. Per il gas, pertanto, si fa riferimento in particolare al ruolo che può ricoprire nell’accompagnare il processo di transizione energetica. D’altronde, è lo stesso Regolamento europeo sulla tassonomia a contemplare ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lo aveva detto (e twittato) già nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo del 22 ottobre: “Abbiamo bisogno di più. Sono più economiche, carbon-free e prodotte in casa. Abbiamo anche bisogno di una fonte stabile, il nucleare e, durante la, del gas”. In questo modo, l’ex ministra tedesca della Difesa apriva, come richiesto da numerosi Paesi Ue, grandi e piccoli, all’inclusione nella tassonomia europea delle attività sostenibili del nucleare e del gas, un tema che sarà presto definito in sede europea. Per il gas, pertanto, si fa riferimento in particolare al ruolo che può ricoprire nell’accompagnare il processo di. D’altronde, è lo stesso Regolamento europeo sulla tassonomia a contemplare ...

