“Taranto | detenuto psichiatrico dimenticato in ospedale da più di un mese” Sappe

Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe: Ormai è chiaro che tutte le parole del ministro della giustizia relative alla riforma del sistema carcerario, dei vari garanti ed associazioni "professioniste di carceri" che a parole vogliono migliorare il sistema nonchè tutelare i più deboli, vanno ad infrangersi sulla dura realtà. Infatti nonostante il carcere di Taranto sia il più penalizzato della nazione(sia per il sovraffollamento dei detenuti, sia per carenza di personale di polizia penitenziaria) , nessuno si è mai preoccupato seriamente, di ripristinare un pur minimo di vivibilità e sostenibilità. E quando poi i detenuti sono persone particolarmente deboli come quelli con problemi psichiatrici la situazione diventa ancora imbarazzante fastidiosa per tutti, per cui scaricano il tutto alla polizia penitenziaria ...

