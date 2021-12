Manuel Bortuzzo via dalla casa del GF Vip | annuncio a dir poco sconvolgente

(Di venerdì 31 dicembre 2021)svela l’imminente addio alladel Grande Fratello Vip. L’ex nuotatore infatti ha annunciato la data dell’uscita. Sono tantissime le novità previste per l’anno nuovo del GF Vip 6. Infatti a sorpresa dirà addio anche, che ha comunicato ai compagni di reality la sua data d’uscita. Infatti a far scoppiare la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Manuel Bortuzzo svela che giorno lascerà il Grande Fratello Vip - #Manuel #Bortuzzo #svela #giorno - StraNotizie : Manuel Bortuzzo svela che giorno lascerà il Grande Fratello Vip - lucia61737049 : RT @MondoTV241: Manuel Bortuzzo vuole abbandonare il GF Vip ?? #gfvip6 #manuelbortuzzo - 7henewstories : GF VIP6, COLPO DI SCENA Manuel Bortuzzo decide di abbandonare, il video ... - robertapergole2 : RT @tizianasullalun: 'Rinascere', il film che racconta la vita di #ManuelBortuzzo La pellicola andrà in onda prossimamente su Rai Uno. Beh??… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Lulù, all'interno della casa più famosa d'Italia, ha trovato inaspettatamente l'amore dicon cui, dopo tre mesi di alti e bassi, di discussioni e distacchi, ha trovato un equilibrio ...ha rivelato che andrà via il 17 gennaio. Il nuotatore ha deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip anche dopo le feste ma, in base a ciò che ha appena rivelato in diretta, ...Al GF Vip sono tanti i concorrenti malati, tant'è che la produzione li sottopone ai tamponi ogni due giorni: ecco cosa sta succedendo ...Manuel Bortuzzo svela l'imminente addio alla Casa del Grande Fratello Vip. L'ex nuotatore infatti ha annunciato la data dell'uscita.