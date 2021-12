In Nuova Zelanda e' gia' 2022: i festeggiamenti ad Auckland (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Nuova Zelanda accoglie il 2022 prima di tutti con i festeggiamenti ad Auckland. Giochi di luce sui grattacieli dinanzi al porto e qualche urla dei neozelandesi, comunque alle prese con le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laaccoglie ilprima di tutti con iad. Giochi di luce sui grattacieli dinanzi al porto e qualche urla dei neozelandesi, comunque alle prese con le ...

Advertising

RaiNews : Come sempre Auckland è la prima rande città a festeggiare il nuovo anno #2022 - lerbobuono : RT @GianpaoloNasta: In Nuova Zelanda è il 2022 già da qualche minuto... ci dicessero come sta andando per favore! - PGhirri : @PQuerela @MMmarco0 la famosissima dittatura della sud corea, oltre che nota isola. la famosissima isola del giappo… - thatslullaby : Invidia per la Nuova Zelanda che si é tolta già quest’altra festa dalle scatole ?? - medicojunghiano : in Kiribati ???? e Nuova Zelanda ???? sono già nel 2022 #manoncielodicono -