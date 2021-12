Gli auguri di De Laurentiis | «È il momento di resistere con ottimismo Tutti insieme ce la faremo»

Advertising

Msuppasitstudio : ??? ???????? ??????????????? 2565?? Mu Supasit, l’artista thailandese di livello mondiale, manda gli auguri di Capo… - Msuppasitstudio : Mu Supasit, l’artista thailandese di livello mondiale, manda gli auguri di Capodanno ai suoi fans thailandesi e ita… - antoclerici : Auguri cari a chi e’ solo, a chi e’ preoccupato,a chi non vede una via d’uscita. Impariamo a remare insieme non gli… - ilPontormo : RT @todorov_denis: Dai che ci siamo quasi. Sinceri Auguri di Buon Anno a tutti gli amici di Twitter...?? ?????? - uffanonso : lundini che fa gli auguri su Rai uno indossando il pigiama leopardato semplicemente superiore -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri

ilGiornale.it

... Mattarella ha come sempre dato un messaggio di sostegno e solidarietà a tuttiitaliani che lo ...difficoltà" avvertita nel "trovare le parole adatte" per rivolgere al Paese i tradizionalidi ...Sergio Mattarella rivolge l'ultimo messaggio didel suo settennato parlando 'con un po' di ... Ma soprattutto il Presidente ripercorreanni della sua presidenza, 'impegnativi, complessi, ..."Auguri a tutti i tifosi Viola e a Firenze Wishing all the best" : così la Fiorentina fa augura il Buon Anno e il meglio a tutti i suoi tifosi tramite i social, scegliendo l'immagine di un ..."Auguri a tutti i tifosi Viola e a Firenze Wishing all the best" : così la Fiorentina fa augura il Buon Anno e il meglio a tutti i suoi tifosi tramite i social, ...