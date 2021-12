Falsi green pass, medico arrestato. "No vax convinto, non era per soldi". 19 indagati (Di venerdì 31 dicembre 2021) Vaccinazioni mai avvenute certificate per far avere il green pass a chi non ne aveva diritto, compresi due minorenni. Con questa accusa i carabinieri di Prato e del Nas di Firenze hanno arrestato un ... Leggi su lanazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Vaccinazioni mai avvenute certificate per far avere ila chi non ne aveva diritto, compresi due minorenni. Con questa accusa i carabinieri di Prato e del Nas di Firenze hannoun ...

