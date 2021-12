“Esco dal GF Vip”. Manuel Bortuzzo, la decisione che non piace al pubblico. La data è fissata (Di venerdì 31 dicembre 2021) Pensavamo che dalla casa del GF Vip si potesse uscire anzitempo solo se eliminati, ma a quanto pare può non essere così. Infatti, stando alle parole di uno dei concorrenti più amati del reality show, Manuel Bortuzzo, si potrebbe addirittura programmare la propria uscita dalla trasmissione. È stato durante una conversazione con Katia Ricciarelli e Carmen Russo che il nuotatore ha reso palesi le sue intenzioni: “Io me ne vado o il 14 o il 17, pensavate che restavo fino a marzo? No!”. E la scelta di queste due date non sembra casuale, dato che in entrambi i giorni di gennaio ci sarà la diretta del GF Vip con Alfonso Signorini. Manuel Bortuzzo, quando esce dal GF Vip: la decisione Le ipotesi riguardo la decisione presa dall’abitante della casa più spiata d’Italia sono varie. ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 31 dicembre 2021) Pensavamo che dalla casa del GF Vip si potesse uscire anzitempo solo se eliminati, ma a quanto pare può non essere così. Infatti, stando alle parole di uno dei concorrenti più amati del reality show,, si potrebbe addirittura programmare la propria uscita dalla trasmissione. È stato durante una conversazione con Katia Ricciarelli e Carmen Russo che il nuotatore ha reso palesi le sue intenzioni: “Io me ne vado o il 14 o il 17, pensavate che restavo fino a marzo? No!”. E la scelta di queste due date non sembra casuale, dato che in entrambi i giorni di gennaio ci sarà la diretta del GF Vip con Alfonso Signorini., quando esce dal GF Vip: laLe ipotesi riguardo lapresa dall’abitante della casa più spiata d’Italia sono varie. ...

