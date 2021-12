Dobbiamo ricostruire l’economia o la dobbiamo reinventare?

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Pubblichiamo un dibattito tra Liz Alderman, capocorrispondente economica dall’Europa del New York Times, Loukas Tsoukalis, presidente del board di Eliamep e Azeem Azhar, fondatore di Exponential View. Liz Alderman Una delle cose che abbiamo ascoltato di frequente in seguito al diffondersi della pandemia sono state le discussioni sul modo in cui i Paesi sarebbero riusciti a passare non solo attraverso la crisi sanitaria ma anche attraverso l’enorme crisi economica. Quindi questo mantra del “meglio” è diventato, per certi versi, un nuovo slogan politico per chi promuove un’agenda orientata a una maggiore difesa dei servizi pubblici, a contrastare le disuguaglianze, a creare un’economia più solida affrontando, nello stesso tempo, il cambiamento climatico. Loukis lei sa bene che la Grecia, come molti altri Paesi in Europa, non aveva ancora fatto in tempo a ...