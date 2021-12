Covid: oltre 14500 positivi in Campania e ricoveri in aumento (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Campania il bollettino quotidiano del Covid registra altri 14.587 positivi, un numero record anche a fronte dell’aumento dei tamponi effettuati, 146.881 in totale. Il tasso è del 9,93% stabile rispetto a ieri quando era stato del 9,91%. Si registrano altre sette vittime, tre nelle ultime 48 ore ed altre quattro dei giorni precedenti ma registrate oggi. Aumenta l’occupazione delle terapie intensive: si passa dai 41 posti di ieri ai 48 di oggi. In crescita anche i malati nei reparti di degenza ordinaria, dai 651 di ieri ai 675 di oggi. Come ha spiegato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è superata la soglia del 15% dei ricoveri in area medica. Gran parte dei positivi, 12.100, sono asintomatici. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoInil bollettino quotidiano delregistra altri 14.587, un numero record anche a fronte dell’dei tamponi effettuati, 146.881 in totale. Il tasso è del 9,93% stabile rispetto a ieri quando era stato del 9,91%. Si registrano altre sette vittime, tre nelle ultime 48 ore ed altre quattro dei giorni precedenti ma registrate oggi. Aumenta l’occupazione delle terapie intensive: si passa dai 41 posti di ieri ai 48 di oggi. In crescita anche i malati nei reparti di degenza ordinaria, dai 651 di ieri ai 675 di oggi. Come ha spiegato il governatore della, Vincenzo De Luca, si è superata la soglia del 15% deiin area medica. Gran parte dei, 12.100, sono asintomatici. L'articolo proviene da ...

