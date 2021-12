Covid in Toscana: 16.886 casi oggi 31 dicembre (mille più di ieri). Tasso positivi 22,52% (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 16.886 i nuovi casi di coronavirus, in Toscana, ooggi 31 dicembre 2021. Ossia un migliaio più di ieri (15.830). I nuovi casi sono emersi su 74.976 test di cui 28.479 tamponi molecolari e 46.497 test rapidi. Lo scrive su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri l'aumento è di 1.056 casi, ma il Tasso dei nuovi positivi è in leggero calo, passando da 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi) di ieri al 22,52% (64,7% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 16.886 i nuovidi coronavirus, in, o312021. Ossia un migliaio più di(15.830). I nuovisono emersi su 74.976 test di cui 28.479 tamponi molecolari e 46.497 test rapidi. Lo scrive su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto al'aumento è di 1.056, ma ildei nuoviè in leggero calo, passando da 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi) dial 22,52% (64,7% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Covid Toscana, i contagi di oggi #31dicembre comune per comune - qn_lanazione : Covid Toscana, i contagi di oggi #31dicembre comune per comune - bizcommunityit : Covid Toscana, i dati del 31 dicembre: 16.886 positivi, nuovo record di tamponi -