Calcio, “Intitolare lo Stadio Olimpico a Paolo Rossi”. La Camera impegna il Governo (Di venerdì 31 dicembre 2021) A poco più di un anno dalla sua prematura scomparsa – Paolo Rossi se ne è andato lo scorso 9 dicembre per un male incurabile – arriva dalla Camera dei Deputati un riconoscimento per il grande Pablito. Prima della chiusura delle attività parlamentari, nei momenti in cui si votava la fiducia sulla Manovra, è arrivata l’approvazione di un ordine del giorno. L’obiettivo era impegnare il Governo per “Intitolare lo Stadio Olimpico a Paolo Rossi“. Ben 387 onorevoli della Repubblica hanno votato a favore della richiesta. A presentarla il deputato Pierantonio Zanettin (Forza Italia), primo firmatario della proposta. L’impegno richiesto al Governo è riconoscere un tributo proprio alla storia di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 31 dicembre 2021) A poco più di un anno dalla sua prematura scomparsa –se ne è andato lo scorso 9 dicembre per un male incurabile – arriva dalladei Deputati un riconoscimento per il grande Pablito. Prima della chiusura delle attività parlamentari, nei momenti in cui si votava la fiducia sulla Manovra, è arrivata l’approvazione di un ordine del giorno. L’obiettivo erare ilper “lo“. Ben 387 onorevoli della Repubblica hanno votato a favore della richiesta. A presentarla il deputato Pierantonio Zanettin (Forza Italia), primo firmatario della proposta. L’impegno richiesto alè riconoscere un tributo proprio alla storia di ...

Advertising

Simo87Gemini : @SkySport Certo intitolare uno stadio che con lui non c'entra niente, a un condannato per calcio scommesse... giust… - principebras : @SkySport Mi sembra giusto intitolare l'olimpico a uno condannato per calcio scommesse ... - rotre54 : @GiovanniLanzi2 @lucianoghelfi Diciamo che intitolare uno stadio importante a un personaggio pur leggendario ma non… - 1000Cuori : ?? Nightline - Supercoppa a rischio rinvio, si ferma invece il Basket. Nuovo terzino per il Genoa, al Governo la pro… - nonmipare : RT @ClaudioCospito: Se proprio si deve intitolare lo Stadio Olimpico a qualcuno, allora a #PietroMennea piuttosto che #PaoloRossi. Lo Stadi… -