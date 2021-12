Bron Breakker: “Voglio diventare un ambasciatore della WWE, rappresentarla nel mondo” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Bronson Rechsteiner, figlio di Rick Steiner, stava lavorando duramente al Performance Center da mesi. È anche apparso ad NXT come comparsa. Nell’episodio di debutto di NXT 2.0 a settembre, Rechsteiner ha ricevuto un nuovo nome: ora è conosciuto come Bron Breakker. La sua popolarità cresce sempre di più ogni settimana che passa. Bron era addirittura in testa ai sondaggi per il miglior debutto di NXT 2.0, che era semplicemente un modo per la compagnia di metterlo in evidenza. Matt Riddle lo ha anche paragonato a un giovane Goldberg. Mentre parlava con Yahoo Sports, Breakker ha raccontato dei suoi obiettivi a lungo termine in WWE, rivelando che vuole essere un ambasciatore della federazione. Le sue parole “Ovviamente l’obiettivo è quello di arrivare al main ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 31 dicembre 2021)son Rechsteiner, figlio di Rick Steiner, stava lavorando duramente al Performance Center da mesi. È anche apparso ad NXT come comparsa. Nell’episodio di debutto di NXT 2.0 a settembre, Rechsteiner ha ricevuto un nuovo nome: ora è conosciuto come. La sua popolarità cresce sempre di più ogni settimana che passa.era addirittura in testa ai sondaggi per il miglior debutto di NXT 2.0, che era semplicemente un modo per la compagnia di metterlo in evidenza. Matt Riddle lo ha anche paragonato a un giovane Goldberg. Mentre parlava con Yahoo Sports,ha raccontato dei suoi obiettivi a lungo termine in WWE, rivelando che vuole essere unfederazione. Le sue parole “Ovviamente l’obiettivo è quello di arrivare al main ...

