Al carcere di Avellino sequestri smartphone | microtelefoni e modem

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro, cinque10 schede Sim ed unwi-fi per consentire l’ uso di internet: sono stati sequestrati dalla Polizia penitenziaria nella casa Circondariale di, nel corso di controlli disposti dalla Procura per reprimere il fenomeno della introduzione indi dispositivi elettronici e di comunicazione. Le perquisizioni hanno impegnato 50 agenti della Polizia penitenziaria in servizio nella la casa circondariale ed hanno interessato il reparto di detenuti comuni e quelli considerati di alta sicurezza. Indagini sono in corso per individuare modalità e responsabili della introduzione all’interno deldel materiale trovato nelle celle. ( L'articolo proviene da Anteprima24.it.