Unrae “La legge di bilancio volta le spalle all’auto”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non resta che esprimere sconcerto per la decisione delle Istituzioni di ignorare totalmente nelladigli incentivi per il mercato delle autovetture e dei veicoli commercialiri. Sono rimasti infatti completamente disattesi i più recenti annunci della politica sull’importanza della transizione ecologica e sul ruolo del settore automotive; un’assenza di strategia, o forse proprio una strategia, che farà inevitabilmente ricadere i costi sociali ed economici della transizione esclusivamente su consumatori, lavoratori e imprese e che rischia di relegare l’Italia a una sorta di mercato di serie B – in Europa – per diffusione di nuove tecnologie e per anzianità e obsolescenza del parco circolante”. Così, in una nota, l’dopo il via libera della Camera alla manovra.“Eppure – ...

Nuovo Sud

... gli appelli lanciati negli ultimi giorni dalle associazioni di categoria come ANFIA, Motus - E e UNRAE sono rimasti inascoltati. Eppure, le prospettive all'inizio delle discussioni della Legge di Bilancio 2022 non prevede neppure mezzo euro per l'automotive. Questa la ... L'Italia, ricorda Andrea Cardinali, direttore generale dell'UNRAE (Case estere) è anche l'unico fra i Paesi ...