Quirinale | Popolo Viola in piazza il 4 1 | ' no Berlusconi al Colle'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Siamo ancora qui, a chiedere che il 4 gennaio, a Roma,Santi Apostoli, dalle 17 in poi, ci si ritrovi in un presidio resiliente e resistente. Il nostro sarà un avvertimento civile e composto, ma chiaro: non si vota un pregiudicato e chi ha rappresentato negli ultimi 30 anni il peggio della politica italiana, con le sue gaffe, le sue leggi ad personam, i suoi processi e anche i suoi stili di vita che in qualsiasi altro paese democratico lo avrebbero espulso definitivamente dalla vita politica". Così Gianfranco Mascia del. "E' come se ci fossimo addormentati quel 1 agosto 2013 inCavour a Roma, convinti chesarebbe uscito definitivamente dalla scena politica e ci potremmo risvegliare fra poco più di un mese, come il più alto ...