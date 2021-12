Palermo, auto divorate dalle fiamme a causa di un gruppo di vandali (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ClaraPorta4 : RT @atroja88: E perché mai dovremmo risistemare le infrastrutture? Dopotutto, ci vogliono *solo* sei ore di treno per andare a Siracusa da… - OfficialTozzi : RT @atroja88: E perché mai dovremmo risistemare le infrastrutture? Dopotutto, ci vogliono *solo* sei ore di treno per andare a Siracusa da… - Viv_Palermo : Corsa al tampone alla Fiera, lunghe code di auto - statodelsud : Incendio a Palermo, auto divorate dalle fiamme in vicolo Gran Cancelliere | Video - Pino__Merola : Incendio a Palermo, auto divorate dalle fiamme in vicolo Gran Cancelliere | Video -