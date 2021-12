Obbligo vaccinale dei docenti: perché crediamo che leda due diritti in una volta – L’appello (Di giovedì 30 dicembre 2021) di Michela Taranto, docente di Storia e Filosofia, Paola Nasti, docente di Storia e Filosofia, Tristana Dini, docente di Sostegno, Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica L’emergenza pandemica morde, da ormai quasi due anni, la società nel suo complesso, richiedendo ai governi pronte risposte che tentino di contemperare sicurezza sanitaria da un lato e regolarità dei processi economici dall’altro. Il mondo della scuola, corpo nevralgico e strategico della società, ha risposto, di fronte all’urto violento della pandemia, con spirito di servizio e di collaborazione, a livello nazionale e ancor più a livello regionale, contro un virus che minaccia ancora la salute pubblica. Secondo un articolo pubblicato in data 8 settembre 2021 su Il Sole 24 ore il personale scolastico completamente vaccinato in Campania, in quella data, era pari al 97,6%. Non è la percentuale indicata dal presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) di Michela Taranto, docente di Storia e Filosofia, Paola Nasti, docente di Storia e Filosofia, Tristana Dini, docente di Sostegno, Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica L’emergenza pandemica morde, da ormai quasi due anni, la società nel suo complesso, richiedendo ai governi pronte risposte che tentino di contemperare sicurezza sanitaria da un lato e regolarità dei processi economici dall’altro. Il mondo della scuola, corpo nevralgico e strategico della società, ha risposto, di fronte all’urto violento della pandemia, con spirito di servizio e di collaborazione, a livello nazionale e ancor più a livello regionale, contro un virus che minaccia ancora la salute pubblica. Secondo un articolo pubblicato in data 8 settembre 2021 su Il Sole 24 ore il personale scolastico completamente vaccinato in Campania, in quella data, era pari al 97,6%. Non è la percentuale indicata dal presidente ...

