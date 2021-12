“Non cambierà…”: lotta Scudetto, Moggi ‘snobba’ la big e spiazza tutti (Di giovedì 30 dicembre 2021) La lotta Scudetto resta apertissima, ma per Luciano Moggi non ci sono dubbi: la sentenza dell’ex Juve spiazza i tifosi del Milan Dopo una partenza in sordina, l’Inter è tornata dove aveva conclusa lo scorso campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno portato a casa il primo ‘titolo’ della stagione, con quel ‘campione di inverno’ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Laresta apertissima, ma per Lucianonon ci sono dubbi: la sentenza dell’ex Juvei tifosi del Milan Dopo una partenza in sordina, l’Inter è tornata dove aveva conclusa lo scorso campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno portato a casa il primo ‘titolo’ della stagione, con quel ‘campione di inverno’ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

