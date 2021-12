Meglio Draghi al Quirinale per 7 anni o meglio Draghi a Palazzo Chigi per un annetto? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Di Mario Draghi – purtroppo per noi – ce n’è uno e tutti gli altri sono ‘nessuno’! Ma tra qualche giorno la politica dovrà decidere in un modo o nell’altro: o per il bene del paese e degli italiani o per i propri interessi e giochi di Palazzo se sarà meglio Draghi al Quirinale o Leggi su freeskipper (Di giovedì 30 dicembre 2021) Di Mario– purtroppo per noi – ce n’è uno e tutti gli altri sono ‘nessuno’! Ma tra qualche giorno la politica dovrà decidere in un modo o nell’altro: o per il bene del paese e degli italiani o per i propri interessi e giochi dise saràal

Ultime Notizie dalla rete : Meglio Draghi Renzi Franceschini, le mosse dei nemiciamici su Quirinale e Palazzo Chigi: almeno un posto torni alla politica ... finora commissariata da una figura come quella di Draghi, Renzi vorrebbe inserire anche una riforma c ostituzionale che consenta di adattare meglio la "macchina istituzionale" al futuro nuovo ...

Invimit, confermato Altieri alla presidenza "La conferma della fiducia del Governo mi riempie di orgoglio e mi da la forza di fare meglio. Ringrazio Draghi, il Ministro Franco, Salvini e Giorgetti". Alla guida della società che gestisce il patrimonio immobiliare dello Stato è stato riconfermato per la presidenza Trifone Altieri e ...

"Draghi meglio al governo. Nessuno può aprire crisi" ilGiornale.it Invimit, confermato Altieri alla presidenza "La conferma della fiducia del Governo mi riempie di orgoglio e mi da la forza di fare meglio. Ringrazio Draghi, il Ministro Franco, Salvini e Giorgetti".

Renzi-Franceschini, le mosse dei «nemiciamici» su Quirinale e Palazzo Chigi: almeno un posto torni alla politica Il leader di Italia viva, con un’intesa su Draghi presidente della Repubblica, pensa a Franceschini premier (con una maggioranza Ursula e con la Lega all’opposizione) ...

