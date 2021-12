Manovra, via libera definitivo della Camera. Fdi contro la maggioranza: flash mob a Montecitorio e lettera a Mattarella (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Manovra è legge. La Camera ha dato il via libera definitivo con 355 voti favorevoli e 45 contrari. Prima del voto finale, da Fratelli d’Italia si sono levate le proteste contro la legge di bilancio e la maggioranza di governo. Nella mattina di oggi è andato in scena un flash mob organizzato dai deputati di FdI davanti a Montecitorio. Francesco Lollobrigida, capogruppo del partito di Giorgia Meloni, ha mostrato uno striscione con la scritta: «maggioranza frantumata, finanziaria sgangherata». Successivamente il capogruppo ha anche annunciato la volontà di rivolgersi al capo dello Stato: «Fratelli d’Italia invierà una lettera a Sergio Mattarella, come garante della Costituzione, per ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Laè legge. Laha dato il viacon 355 voti favorevoli e 45 contrari. Prima del voto finale, da Fratelli d’Italia si sono levate le protestela legge di bilancio e ladi governo. Nella mattina di oggi è andato in scena unmob organizzato dai deputati di FdI davanti a. Francesco Lollobrigida, capogruppo del partito di Giorgia Meloni, ha mostrato uno striscione con la scritta: «frantumata, finanziaria sgangherata». Successivamente il capogruppo ha anche annunciato la volontà di rivolgersi al capo dello Stato: «Fratelli d’Italia invierà unaa Sergio, come garanteCostituzione, per ...

