Israele approva quarta dose di vaccino per i vulnerabili (Di venerdì 31 dicembre 2021) Israele dice sì alla quarta dose di vaccino per le persone più vulnerabili al Covid-19. In questo modo è uno dei primi paesi a prendere questa decisione. Secondo quanto riportato da diversi media locali, il direttore generale del ministero della sanità, Nachman Ash, ha annunciato la decisione in una conferenza stampa, affermando che le dosi sarebbero state inizialmente somministrate a chi ha un sistema immunitario indebolito.Israele - si ricorda - è stato tra i primi paesi a lanciare il vaccino contro il coronavirus di Pfizer un anno fa e ha iniziato a lanciare i booster la scorsa estate. Ma ha ancora visto un'ondata di infezioni attribuita alla variante delta e i funzionari hanno avvertito di un'altra guidata dall'omicron con rapida diffusione. È tra i primi paesi a ...

