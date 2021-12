Inter e Juve beffate, il bomber argentino verso la Premier! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Julian Alvarez, bomber classe 2000 del River Plate, autore di diciotto reti in ventuno presenze nella massima serie argentina sta per sbarcare in Europa. L’attaccante è stato accostato a diverse squadre di Serie A, tra cui Inter e Juventus, ma il suo futuro è sempre più indirizzato verso la Premier League. Julian Alvarez, River Plate Secondo quanto riportato da Radio Continental, il Manchester United sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro presente nel contratto di Alvarez. beffate quindi Inter e Juventus che speravano di portare il giovane bomber in Italia. L’argentino potrebbe approdare all’Old Trafford già a gennaio. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Julian Alvarez,classe 2000 del River Plate, autore di diciotto reti in ventuno presenze nella massima serie argentina sta per sbarcare in Europa. L’attaccante è stato accostato a diverse squadre di Serie A, tra cuintus, ma il suo futuro è sempre più indirizzatola Premier League. Julian Alvarez, River Plate Secondo quanto riportato da Radio Continental, il Manchester United sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro presente nel contratto di Alvarez.quindintus che speravano di portare il giovanein Italia. L’potrebbe approdare all’Old Trafford già a gennaio. Simone Borghi

