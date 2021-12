Il lockdown per No Vax è realtà. Dal 10/1 vietati anche i mezzi pubblici (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il governo ha deciso per un'ulteriore stretta sui non vaccinati. Dal 10 gennaio le regole saranno ancora più ferree, a chi non è immunizzato o guarito sarà impedito accedere ad ogni tipo di servizio, consentito per il momento solo recarsi nel luogo di lavoro. Ma la decisione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il governo ha deciso per un'ulteriore stretta sui non vaccinati. Dal 10 gennaio le regole saranno ancora più ferree, a chi non è immunizzato o guarito sarà impedito accedere ad ogni tipo di servizio, consentito per il momento solo recarsi nel luogo di lavoro. Ma la decisione... Segui su affaritaliani.it

