Da Nandez a Botman | Inter e Milan d' assalto

Advertising

enzogoku69 : @1926_cri Un po come le altre hanno comprato muriel, Botman, diallo, scamacca, Nandez, kostic, icardi, cavani, gril… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Mercato, si parte: Boga all'Atalanta, accordo Inter-Nandez, Napoli su Kumbulla, il Milan vuole Botman [di Giulio Cardone ed… - andreasereni90 : RT @Corriere: Juventus-Icardi, Milan- Botman, all’Inter piace Scamacca: i 10 colpi più attesi del mercato - infoitsport : Mercato, si parte: Boga all'Atalanta, accordo Inter-Nandez, Napoli su Kumbulla, il Milan vuole Botman - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Mercato, si parte: Boga all'Atalanta, accordo Inter-Nandez, Napoli su Kumbulla, il Milan vuole Botman [di Giulio Cardone ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Nandez Botman

Quotidiano.net

Le prime due della classe vogliono fare il vuoto. Idea Digne per i nerazzurri, Diavolo all'opera dopo il ko di Kjaer e serve anche un esterno di LUCA TALOTTA... d), Lucumì (Genk, d),(Lille, d), Luperto (Empoli, d), Mandava (Lille, d), Digne (Everton, d), Kumbulla (Roma, d), Uduokhai (Augsburg, d), Stryger Larsen (Udinese, d),(Cagliari, c). ..Le prime due della classe vogliono fare il vuoto. Idea Digne per i nerazzurri, Diavolo all’opera dopo il ko di Kjaer e serve anche un esterno ...È un colpo, e in Coppa d'Africa sarà ancora più motivato' Patrice Beaumelle, ct della Costa d'Avorio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del colpo Boga per l'Atalanta: 'Che combo con Gasperini! Lui ...