Covid in Campania, ennesimo record: 11.492 positivi e indice di contagio sotto il 10% (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il terzo giorno consecutivo la Campania registra il record di nuovi casi di Covid-19. Sono 11.492 i test risultati positivi su un totale di 115.863 tamponi analizzati nella giornata di ieri. L'indice di contagio è al 9,91%. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi regionale sono inseriti 10 nuovi decessi, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In aumento i ricoveri: sono 41 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri) e 651 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 64 in più rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

