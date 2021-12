Comune di Civitavecchia travolto dall’inchiesta sulle luminarie natalizie: 6 indagati (Di giovedì 30 dicembre 2021) Civitavecchia – Sono 6 gli avvisi di garanzia notificati ieri dalla Procura della Repubblicadi Civitavecchia che hanno fatto tremare il palazzo comunale. Nelle indagini risultano, infatti, coinvolti un assessore, un vigile urbano e anche un dirigente comunale oltre a tre imprenditori. Tra i reati contestati c’è la turbativa d’asta per le luminarie natalizie, la corruzione per la concessione di un chiosco e l’abuso di ufficio per la copia delle domande del concorso della Polizia locale. Le attività investigative, coordinate dalla procura di Civitavecchia avrebbero portato a rilevare gli illeciti grazie a intercettazioni ambientali. Sembrerebbe che gli uffici comunali siano stati monitorati mediante l’uso di telecamere nascoste. Ancora oggi sono in corso perquisizioni nelle abitazioni degli ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021)– Sono 6 gli avvisi di garanzia notificati ieri dalla Procura della Repubblicadiche hanno fatto tremare il palazzo comunale. Nelle indagini risultano, infatti, coinvolti un assessore, un vigile urbano e anche un dirigente comunale oltre a tre imprenditori. Tra i reati contestati c’è la turbativa d’asta per le, la corruzione per la concessione di un chiosco e l’abuso di ufficio per la copia delle domande del concorso della Polizia locale. Le attività investigative, coordinate dalla procura diavrebbero portato a rilevare gli illeciti grazie a intercettazioni ambientali. Sembrerebbe che gli uffici comunali siano stati monitorati mediante l’uso di telecamere nascoste. Ancora oggi sono in corso perquisizioni nelle abitazioni degli ...

