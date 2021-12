Bergamo, la dottoressa si rifiuta di curare i pazienti non vaccinati: “Non voglio più perdere tempo con queste persone” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la farmacista che rifiuta i tamponi a chi non è vaccinato, ora un medico di base segue l’esempio e non vuole più curare i pazienti no vax. La sanità pubblica è pubblica proprio perché un diritto di tutti in quanto tutti paghiamo le tasse per usufruirne. E questo diritto è a prescindere dalle personali L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la farmacista chei tamponi a chi non è vaccinato, ora un medico di base segue l’esempio e non vuole piùno vax. La sanità pubblica è pubblica proprio perché un diritto di tutti in quanto tutti paghiamo le tasse per usufruirne. E questo diritto è a prescindere dalle personali L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Corriere : Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» - feriz_p : RT @taninoferri: A Bergamo la dottoressa Mara Maffeis si rifiuta di curare i no-vax, «Stanca di perdere tempo», e tenta di depennare dai su… - alexdpl76 : RT @ImolaOggi: Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» (ridi, ridi...) - Massimo08530892 : RT @ImolaOggi: Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» (ridi, ridi...) - AnnaCorsaroAdv : RT @ImolaOggi: Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» (ridi, ridi...) -