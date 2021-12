Benessere sessuale femminile. Cos’è e come ottenerlo? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 4 Settembre è stata istituita la giornata mondiale del Benessere sessuale. Per alcuni potrebbe sembrare una ricorrenza superficiale, che toglie dal calendario il posto per argomenti ben più importanti. A tal riguardo non è d’accordo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha riconosciuto ufficialmente il sesso come un aspetto strettamente correlato alla salute dell’individuo. Il Benessere sessuale viene infatti definito come uno stato di Benessere fisico, emozionale, mentale e sociale in relazione alla sessualità. In pratica non è legato solamente alla mancanza di disturbi anatomici o funzionali, ma ad aspetti più profondi che riguardano sia la mente che il corpo. Se per gli uomini si prende più seriamente il problema, sembra che molte donne vivano con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 4 Settembre è stata istituita la giornata mondiale del. Per alcuni potrebbe sembrare una ricorrenza superficiale, che toglie dal calendario il posto per argomenti ben più importanti. A tal riguardo non è d’accordo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha riconosciuto ufficialmente il sessoun aspetto strettamente correlato alla salute dell’individuo. Ilviene infatti definitouno stato difisico, emozionale, mentale e sociale in relazione alla sessualità. In pratica non è legato solamente alla mancanza di disturbi anatomici o funzionali, ma ad aspetti più profondi che riguardano sia la mente che il corpo. Se per gli uomini si prende più seriamente il problema, sembra che molte donne vivano con ...

