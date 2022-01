Aumentano i casi Covid in Serie A | focolaio nello Spezia!

(Di giovedì 30 dicembre 2021) AllarmeinA, nuovoSpezia. Dopo Kovalenko e un membro dello staff sono risultati positivi anche Manaj, Nzola e Hristov. Per Thiago Motta si prevede un inizio della seconda fase di stagione molto complicato. Gabriele Gravina Il club ligure non è l’unico alle prese con l’impennata dei: anche l’Atalanta oggi ha comunicato di due positività nel gruppo squadra, mentre il Napoli ha annunciato l’esito positivo del tampone di Victor Osimhen. Il calcio in Italia è a rischio. Simone Borghi

Advertising

rtl1025 : ?? #Gimbe: la settimana di #Natale ha visto un'impennata di oltre l'80% dei nuovi casi di #COVID19, una crescita del… - Antonella_O_O : RT @fcolarieti: Impennata di nuovi casi (+80,7%). Aumentano decessi, ricoveri e terapie intensive. Gimbe: “In 7 giorni crollano i nuovi vac… - fcolarieti : Impennata di nuovi casi (+80,7%). Aumentano decessi, ricoveri e terapie intensive. Gimbe: “In 7 giorni crollano i n… - tusciaweb : Boom di contagi in Italia, i casi aumentano dell’80,7 per cento e i decessi del 16 Roma - È boom di contagi in… - AgenziaOpinione : GIMBE * COVID: « IMPENNATA DI NUOVI CASI (+80,7%) / AUMENTANO DECESSI (+16,1%), RICOVERI (+20,4%) E TERAPIE INTENSI… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano casi

... aumento del numero delle persone guarite e numero elevato dinella fascia 0 - 11 meno ... Terapie intensive "ancora i posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana ...La settimana di Natale ha visto un'impennata di oltre l'80% dei nuovidi Covid - 19, una crescita del 20,4% di ricoverati con sintomi e del 13% di persone in terapia intensiva.anche i decessi: dal 22 al 28 dicembre sono stati 1.024, con una media di 146 ...In Sardegna, nella settimana 22-28 dicembre, si registra ancora una performance in peggioramento per i casi attualmente ...Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute) - In 7 giorni un'impennata di nuovi casi Covid: +80%. E' il dato segnalato dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gim ...