Uomini e Donne, Gemma Galgani scrive alla principessa Charlene di Monaco: la richiesta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gemma Galgani ha mandato un messaggio alla principessa Charlene di Monaco, che da tempo ormai non sta bene. Tornata dal Sudafrica, dove è stata a lungo ricoverata per un’infezione, la donna è stata mandata in una clinica in Svizzera a riposare. Sta trascorrendo dunque le ferie lontana dal marito, ovvero il Principe Alberto, e dai figli di sette anni, gemelli, Jacques e Gabriella. Questa circostanza, comunicata attraverso un post Instagram sulla pagina ufficiale della principessa, ha molto colpito Gemma. La dama del trono over le ha quindi scritto esortandola a sperare in tempi migliori: “alla mamma, alla donna meravigliosa, auguri per tutto quello che desideri si avveri!”. Ha poi corredato il messaggio (che è diventato ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha mandato un messaggiodi, che da tempo ormai non sta bene. Tornata dal Sudafrica, dove è stata a lungo ricoverata per un’infezione, la donna è stata mandata in una clinica in Svizzera a riposare. Sta trascorrendo dunque le ferie lontana dal marito, ovvero il Principe Alberto, e dai figli di sette anni, gemelli, Jacques e Gabriella. Questa circostanza, comunicata attraverso un post Instagram sulla pagina ufficiale della, ha molto colpito. La dama del trono over le ha quindi scritto esortandola a sperare in tempi migliori: “mamma,donna meravigliosa, auguri per tutto quello che desideri si avveri!”. Ha poi corredato il messaggio (che è diventato ...

