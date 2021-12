Triestina | caos Covid-19 | maxi focolaio con 18 componenti positivi

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lasi ritrova nelpiù totale. All’interno del gruppo squadra del club friulano, infatti, è scoppiato uncon ben 18risultatiai tamponi molecolari effettuati al ritorno dalle vacanze e prima della ripresa dell’attività agonistica. Ad annunciarlo è stata la stessa società biancorossa attraverso una nota: “U.S.Calcio 1918 comunica che il giro di tamponi molecolari al quale è stato sottoposto il gruppo squadra alla vigilia della ripresa dell’attività agonistica, ha fatto riscontrare latà al-19 di 18 elementi, 11 dei quali calciatori e 7 facenti parte dello staff, tutti regolarmente vaccinati. In ossequio alle disposizioni dell’autorità ...

