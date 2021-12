«Tiepide acque di primavera», vivere e morire nel ciclo millenario delle stagioni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Girato nell’arco di due anni seguendo il corso delle stagioni, e filmandone le loro variazioni, nella città di Hangzhou e nella prefettura di Fuyang nel Sud della Cina, incastonata tra le montagne e il fiume Fuchun, Tiepide acque di primavera di Gu Xiaogang ha l’andamento del racconto epico, la sensorialità di far trasparire la millenaria storia di un luogo, l’abilità narrativa di scorrere e intrecciare le tante vicende che capitano a una famiglia e ai suoi numerosi personaggi, il tocco … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Girato nell’arco di due anni seguendo il corso, e filmandone le loro variazioni, nella città di Hangzhou e nella prefettura di Fuyang nel Sud della Cina, incastonata tra le montagne e il fiume Fuchun,didi Gu Xiaogang ha l’andamento del racconto epico, la sensorialità di far trasparire la millenaria storia di un luogo, l’abilità narrativa di scorrere e intrecciare le tante vicende che capitano a una famiglia e ai suoi numerosi personaggi, il tocco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

stedis : @MinutemanItaly Per ora si nuota in acque calme e tiepide. - Corriere : RT @pabaldini: #MarilynMagazine #MM @Corriere @pabaldini #TiepideAcqueDiPrimavera di #XiaogangGu Le stagioni di una famiglia sul fiume Fun… - sentieriselvagg : Un film leggero e spietato, un notevole debutto di Xiaogang Gu che apre lentamente le porte del suo cinema per entr… - zazoomblog : Tiepide acque di primavera la recensione: e in mezzo scorre il fiume… - #Tiepide #acque #primavera - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tiepide acque di primavera, la recensione: e in mezzo scorre il fiume… -