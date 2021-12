Supersport 2022: pronta la bozza del regolamento (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il mondiale Supersport avrà un nuovo regolamento tecnico per il 2022, e dopo tanta attesa, è arrivata finalmente la bozza finale. Dopo mesi di studio, FIM e Dorna hanno completato quello che sarà, presumibilmente, la versione definitiva delle norme che regoleranno la categoria di mezzo della Superbike, che si preannuncia assai interessante. Ducati, Triumph ed MV Agusta ritornano in forze, lanciando il guanto di sfida a Yamaha e Kawasaki. Supersport: come sarà il regolamento tecnico 2022? La prima cosa che è stata decisa è che la categoria avrà due linee tecniche separate. Come vi avevamo già anticipato, le nuove norme saranno esclusive per le moto “maggiorate”, mentre le 600 quattro cilindri manterranno la configurazione attuale. Questo doppio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il mondialeavrà un nuovotecnico per il, e dopo tanta attesa, è arrivata finalmente lafinale. Dopo mesi di studio, FIM e Dorna hanno completato quello che sarà, presumibilmente, la versione definitiva delle norme che regoleranno la categoria di mezzo della Superbike, che si preannuncia assai interessante. Ducati, Triumph ed MV Agusta ritornano in forze, lanciando il guanto di sfida a Yamaha e Kawasaki.: come sarà iltecnico? La prima cosa che è stata decisa è che la categoria avrà due linee tecniche separate. Come vi avevamo già anticipato, le nuove norme saranno esclusive per le moto “maggiorate”, mentre le 600 quattro cilindri manterranno la configurazione attuale. Questo doppio ...

