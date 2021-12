Quarantena più breve per i vaccinati: cinque o tre giorni? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il picco dei contagi che viene superato giorno dopo giorno non scoraggia l’inclinazione del governo a modificare le regole per la Quarantena di chi è entrato in contatto con persone positive. Oggi il Consiglio dei Ministri ne discuterà dopo una riunione con gli esperti del Comitato tecnico scientifico (Cts) e con i presidenti di Regione, e le ipotesi sul tavolo sono diverse. Mentre i governatori leghisti chiedono la totale abolizione dell’isolamento per chi è immunizzato, con il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che in un’intervista a Repubblica porta avanti questa tesi “visto che la variante Omicron abbassa nettamente il rischio di malattia grave per chi è immunizzato” e alla luce di quanto accade negli Stati Uniti, “dove questo termine, per chi ha fatto anche il booster, è stato anzi azzerato”, il Cts spinge per tagliare il numero di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il picco dei contagi che viene superato giorno dopo giorno non scoraggia l’inclinazione del governo a modificare le regole per ladi chi è entrato in contatto con persone positive. Oggi il Consiglio dei Ministri ne discuterà dopo una riunione con gli esperti del Comitato tecnico scientifico (Cts) e con i presidenti di Regione, e le ipotesi sul tavolo sono diverse. Mentre i governatori leghisti chiedono la totale abolizione dell’isolamento per chi è immunizzato, con il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che in un’intervista a Repubblica porta avanti questa tesi “visto che la variante Omicron abbassa nettamente il rischio di malattia grave per chi è immunizzato” e alla luce di quanto accade negli Stati Uniti, “dove questo termine, per chi ha fatto anche il booster, è stato anzi azzerato”, il Cts spinge per tagliare il numero di ...

matteorenzi : Ci sono oltre 70mila contagi. Vanno cambiate le regole per la quarantena. E bisogna pensare a fare più vaccini, non… - lapoelkann_ : Secondo alcuni media le Regioni avrebbero chiesto al comitato tecnico scientifico di azzerare la quarantena per le… - BaldinoVittoria : In attesa nuove regole su quarantena si ritorni ad un ricorso massiccio allo #smartworking nella PA. #Omicron risch… - Daniele8716 : @Lory31511460 Cosa centra la quarantena qua stiamo parlando che ti puoi spostare Steven non si può muovere da là pe… - infoitinterno : Covid, quarantena più breve per vaccinati. Regioni chiedono stop -

