Quarantena | Cauda Gemelli | «Con Omicron la situazione è diversa | giusto cambiare le regole»

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sì a una revisione della, perché «lenon sono scritte sulla pietra ed è ovvio che possanoalla luce di nuovi dati». A pensarla così è il direttore di Malattie infettive del Policlinico, Roberto, da qualche giorno entrato anche nello Scientific advisory group dell’Ema. «Isolamento esono misure sempre utili per limitare la diffusione del virus e circoscrivere i cluster. Non soltanto per il Covid, ma per tutte le malattie infettive trasmissibili per via aerea», ha spiegato, chiarendo però che «le norme hanno un costrutto scientifico, ma vanno aggiornate di volta in volta di fronte ad un virus che circola». Comecambia le cose,compresa E, infatti, «all’inizio i ...

Ad anticiparlo è Roberto, direttore di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, che al Giornale spiega come i modelli utilizzati fin qui per arginare il virus,, ...Professor, è prudente ridurre la? "Isolamento esono misure sempre utili per limitare la diffusione del virus e circoscrivere i cluster. Non soltanto per il Covid ma per ...Boom di casi Omicron dopo le feste, per Cauda occorre cambiare la strategia contro il covid per snellire le procedure e facilitare l'iter.Quarantena, isolamento, tamponi e vaccini. Le misure vanno adeguate di volta in volta di fronte ad una situazione in continua evoluzione. È il parere del professor Roberto Cauda, direttore di Malattie ...