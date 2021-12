Pon reti locali e digital board | pubblicate le graduatorie della seconda procedura a sportello

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono statelecon l'elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, sulla baseapertura“a”, per la realizzazione di, cablate e wireless, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, e: trasformazionee nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitori interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la ...