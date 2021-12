Piccola guida per scegliere (e usare) bene la mascherina Ffp2 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Col decreto Festività, è scattato dal 25 dicembre l'obbligo per tutti (compresi i vaccinati a ciclo completo e richiamo) l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 fino alla fine dello stato d'emergenza, che il governo del premier Mario Draghi ha esteso al 31 marzo 2022, sui mezzi di trasporto e luoghi di intrattenimento pubblico. I casi in cui la Ffp2 è obbligatoria Trasporti di lunga percorrenza, mezzi pubblici, teatri e cinema, stadi e musei. Fino al 31 marzo 2022, termine della nuova proroga allo stato d'emergenza, per entrare sui mezzi pubblici i passeggeri dovranno indossare una mascherina di tipo Ffp2. Ma le mascherine Ffp2 saranno obbligatorie anche sui trasporti a lunga percorrenza, quindi treni alta velocità, aerei, navi. Questo tipo di mascherine saranno distribuite dal ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Col decreto Festività, è scattato dal 25 dicembre l'obbligo per tutti (compresi i vaccinati a ciclo completo e richiamo) l'obbligo di indossare lafino alla fine dello stato d'emergenza, che il governo del premier Mario Draghi ha esteso al 31 marzo 2022, sui mezzi di trasporto e luoghi di intrattenimento pubblico. I casi in cui laè obbligatoria Trasporti di lunga percorrenza, mezzi pubblici, teatri e cinema, stadi e musei. Fino al 31 marzo 2022, termine della nuova proroga allo stato d'emergenza, per entrare sui mezzi pubblici i passeggeri dovranno indossare unadi tipo. Ma le mascherinesaranno obbligatorie anche sui trasporti a lunga percorrenza, quindi treni alta velocità, aerei, navi. Questo tipo di mascherine saranno distribuite dal ...

Advertising

teatrolafenice : ?? A Baldassare Galuppi, detto il buranello, perchè nato nella piccola isola di tutti i colori della Laguna, è dedic… - _VeronicaG : RT @istwood_klimt: Collega 'Hai visto Don't Look Up?' 'Sì bello' 'Sbaglio o c'è una piccola critica al capitalismo dietro?' GENIOOOOOOO IO… - BitlockerTv : Guerriero, il Re degli FPS Simulativi è di nuovo in auge su Twitch ecco qui un piccola guida per capire se è un tit… - Roberta07love : RT @Roberta07love: Ero davvero piccola ma ricordo perfettamente un pilota velocissimo alla guida di una macchina rossa. Un campione alla gu… - elenacrespi : RT @istwood_klimt: Collega 'Hai visto Don't Look Up?' 'Sì bello' 'Sbaglio o c'è una piccola critica al capitalismo dietro?' GENIOOOOOOO IO… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccola guida L'OMS E' QUASI INTERAMENTE FINANZIATA DALL'IN ... costituiscono una piccola minoranza all'interno della comunità scientifica. La "comunità ...del farmaco? Perché mai il cittadino si dovrebbe fidare della dichiarazione di pandemia e delle linee guida ...

Ospedale Alessandria: il ruolo dell'anatomopatologa Paola Re nella lotta contro il tumore al seno ' Infine esaminiamo il pezzo operatorio secondo le linee guida - aggiunge la Dr.ssa Re - e ... Chi lo desidera, può quindi contribuire al sostegno della ricerca con una piccola donazione.

Piccola guida alla scelta della scuola media Donna Moderna Piccola guida per scegliere (e usare) bene la mascherina Ffp2 Fino alla fine dello stato di emergenza c'è l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici di intrattenimento. Ecco come sceglierla e tenerla ...

... costituiscono unaminoranza all'interno della comunità scientifica. La "comunità ...del farmaco? Perché mai il cittadino si dovrebbe fidare della dichiarazione di pandemia e delle linee...' Infine esaminiamo il pezzo operatorio secondo le linee- aggiunge la Dr.ssa Re - e ... Chi lo desidera, può quindi contribuire al sostegno della ricerca con unadonazione.Fino alla fine dello stato di emergenza c'è l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici di intrattenimento. Ecco come sceglierla e tenerla ...