Pensione nel 2022: ecco perché quota 102 è meglio di quota 100 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Pensione nel 2022 avrà una grande novità rappresentata dalla quota 102. Il governo ha deciso di superare la fine di quota 100, inserendo nel sistema una nuova misura previdenziale, che come la precedente, prevede il contestuale raggiungimento di una determinata età e di una determinata carriera lavorativa. La quota 100 va nel dimenticatoio quindi, ed entra questo nuovo strumento per quotisti. Si parte da un peggioramento delle soglie di uscita, ma non per tutti la misura sarà penalizzante. quota 100 e quota 102, le differenze Dal punto di vista dei requisiti, quota 100 e quota 102 si somigliano molto. Per il ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lanelavrà una grande novità rappresentata dalla102. Il governo ha deciso di superare la fine di100, inserendo nel sistema una nuova misura previdenziale, che come la precedente, prevede il contestuale raggiungimento di una determinata età e di una determinata carriera lavorativa. La100 va nel dimenticatoio quindi, ed entra questo nuovo strumento per quotisti. Si parte da un peggioramento delle soglie di uscita, ma non per tutti la misura sarà penalizzante.100 e102, le differenze Dal punto di vista dei requisiti,100 e102 si somigliano molto. Per il ...

Advertising

mony0770 : @FrancaElisac Poraccio, pure senza pensione nel futuro ???? - B___abs : Te dimmi se devo aprì il sito de Inarcassa e legge che andrò in pensione nel 2062 - baldunggreen : La #digitalizzazione all'italiana... Ricevo su #IO avviso riguardo la pensione. Entro nel sito. Mi dice, il messagg… - emilz82 : @AndreaBitetto Il concetto di politica dal basso non era manco malaccio, ma no dalle fogne, per ***. Poi vabbe hann… - JHajji85 : @DD_Forum @AleRosina68 Bonus figli e detrazioni fino ai 18 come incentivo alle nascite. Eredità universale alla mag… -