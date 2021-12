Massimo Galli | “I vaccini non bastano a proteggerci Siamo in un grosso guaio”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il professorha commentato il boom di contagi relativo alla variante Omicron, a seguito del record di contagi fatto segnare dall’Italia. “in un. È un disastro“. Queste le drammatiche parole del professor, intervistato da Fanpage “Bisognerebbe prendere posizioni più chiare rispetto ai non vaccinati per scelta e ai non L'articolo proviene da Leggilo.org.

Così l'infettivologo Massimo Galli commenta l'intenzione del governo di eliminare la quarantena per i vaccinati con terza dose (o con seconda da meno di 4 mesi) dopo il contatto con un positivo. "Le ...Cambiano le indicazioni per la quarantena, diventate ormai troppo stringenti in un paese in cui galoppano i contagi ma crescono anche vaccinati e terze dosi. Le misure sul tema, trovano, però, divisi ...