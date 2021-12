(Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Anche allala maggioranza conferma la fiducia al governo con 414 voti favorevoli. Ma cresce il malumore per il "metodo", con tempi ristretti per l'esame da parte di uno dei due rami del Parlamento e testi 'blindati' senza possibilita' di modifiche. "Metodo" reiterato anche in occasionelegge di Bilancio. Il che fa dire alla stessa maggioranza che sostiene l'esecutivo che si è di fronte a un "monolismo di fatto". Contro il quale, è opinione comune, bisogna intervenire per stoppare quella che viene definita una "degenerazione"forma democratica parlamentare. Chiamati a interrompere le vacanze natalizie perre e approvare laa ridossofine dell'anno, con il rischio dell'esercizio provvisorio, i deputati fanno sentire la ...

borghi_claudio : Fra poco intervengo in aula sulla manovra economica. - Agenzia_Italia : Manovra, l'Aula della Camera vota la fiducia - fisco24_info : Manovra, l'Aula della Camera vota la fiducia : AGI - Anche alla Camera la maggioranza conferma la fiducia al govern… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Manovra, l'Aula della Camera vota la fiducia - Robbetta : RT @lucianoghelfi: Con 414 si, 47 no e 1 astenuto la #Camera ha confermato la #fiducia al governo sulla #Manovra. L'aula votera' ora i 21 a… -

Chiamati a interrompere le vacanze natalizie per votare e approvare laa ridosso della fine ... è il refrein che accomuna gli interventi in dichiarazione di voto in, ma 'non si può far ...di Redazione Online Solo Fratelli d'Italia e Alternativa hanno votato contro il governo. Astenuto Sgarbi. Il voto finale sul testo è atteso nella giornata di giovedì L'di Montecitorio conferma la fiducia al governo, posta dall'esecutivo sulla legge di Bilancio. I voti a favore sono 414, i voti contrari 47 (FdI e Alternativa). Un solo astenuto, il deputato ...Anche alla Camera la maggioranza conferma la fiducia al governo con 414 voti favorevoli. Ma cresce il malumore per il «metodo», con tempi ...Domani, riferiscono fonti parlamentari, riprenderà a lavorare alle 9 e tutto dovrebbe chiudersi con il voto finale, intorno a mezzogiorno Si andrà avanti fino a mezzanotte. Con 414 voti a favore, 47 c ...