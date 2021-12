Love is in the air, trame turche: un terribile equivoco (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel corso dei prossimi episodi di Love is in the air, verrà dato ampio spazio a Pina e Kerem, due new entry di questa seconda stagione che stanno già riscuotendo il consenso del pubblico, ansioso di scoprire come evolverà la loro storia d'amore. Il collaboratore di Eda, infatti, nonostante la diffidenza iniziale, ha perso la testa per la cugina di Serkan e presto, come segnalano le trame turche della soap opera di Canale 5, comincerà apertamente a corteggiarla. Intanto, Serkan si renderà conto che Kerem ha un particolare talento come architetto paesaggista e gli proporrà di cominciare uno stage presso la Art Life. Il giovane ne sarà molto felice e questo incarico gli darà la possibilità di trascorrere più tempo con Pina che, oltre ad essere la cugina di Serkan, è anche la sua assistente. Tuttavia, Kerem farà presto una scoperta ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel corso dei prossimi episodi diis in the air, verrà dato ampio spazio a Pina e Kerem, due new entry di questa seconda stagione che stanno già riscuotendo il consenso del pubblico, ansioso di scoprire come evolverà la loro storia d'amore. Il collaboratore di Eda, infatti, nonostante la diffidenza iniziale, ha perso la testa per la cugina di Serkan e presto, come segnalano ledella soap opera di Canale 5, comincerà apertamente a corteggiarla. Intanto, Serkan si renderà conto che Kerem ha un particolare talento come architetto paesaggista e gli proporrà di cominciare uno stage presso la Art Life. Il giovane ne sarà molto felice e questo incarico gli darà la possibilità di trascorrere più tempo con Pina che, oltre ad essere la cugina di Serkan, è anche la sua assistente. Tuttavia, Kerem farà presto una scoperta ...

