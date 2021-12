La nuova variante Omicron si confonde col comune raffreddore. Naso che cola e mal di gola i sintomi più comuni. Ma può non finire qui (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se ne sa ancora poco ma stanno iniziando ad emergere i primi studi sui sintomi e sulla pericolosità della variante Omicron. Come già accaduto per le varianti precedenti, a fare chiarezza è la ricerca condotta dal King’s Collage di Londra – in collaborazione con l’azienda Zoe che si occupa proprio di studi epidemiologici sulla pandemia – pubblicata sul British medical journal (qui il focus) e da cui emerge come Omicron non sembra più grave di Delta. Al contrario, però, risulta ben più abile nel superare le barriere difensive dell’ospite di turno con quello che viene definito un “camuffaggio”. Una sorta di travestimento che rende pressoché indistinguibile questa nuova variante di Covid-19 dal comune raffreddore. Naso che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se ne sa ancora poco ma stanno iniziando ad emergere i primi studi suie sulla pericolosità della. Come già accaduto per le varianti precedenti, a fare chiarezza è la ricerca condotta dal King’s Collage di Londra – in collaborazione con l’azienda Zoe che si occupa proprio di studi epidemiologici sulla pandemia – pubblicata sul British medical journal (qui il focus) e da cui emerge comenon sembra più grave di Delta. Al contrario, però, risulta ben più abile nel superare le barriere difensive dell’ospite di turno con quello che viene definito un “camuffaggio”. Una sorta di travestimento che rende pressoché indistinguibile questadi Covid-19 dalche ...

